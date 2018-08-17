Solihull Moors - Sutton United maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Solihull Moors, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Sutton United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 9 puanlı Solihull Moors 6. sırada bulunuyor, Sutton United 10 puana sahip ve 3. sırada. Solihull Moors son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sutton United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 330. İddaa'da Solihull Moors kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Sutton United kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Solihull Moors son hafta oynanan Wrexham maçında 1-0 yenildi.

Sutton United ise Torquay United karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Solihull Moors, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Sutton United, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sutton United 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ