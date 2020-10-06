Solmaz Çiros hayatımıza ilk kez Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programıyla girdi. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Solmaz Çiros bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Herkesin merak ettiği Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros kaç yaşındadır ve nerelidir?

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

Solmaz Çiros 1997 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Henüz 18 yaşındayken katıldığı evlilik programı sayesinde ünlenen Solmaz Çiros aynı programda tanıştığı Kaan Güvenilirle evlendi. Fenomen ikili izdivaç programı yayından kaldırıldıktan sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman adlı dizide başrol oynadılar.

Dizinin Solmaz Çiros ve Kaan Güvenilir aşkını anlattığı biliniyordu. Kaan Güvenilir'den olaylı bir şekilde ayrılan Solmaz Çiros katıldığı televizyon programında isteyerek 10 kilo aldığını açıkladı.