SOLOTÜRK gösterisi kokpit kamerasında

SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramında İstanbul'a yaptığı gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında yaptığı gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüleri paylaşıldı.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, uçakların kokpit içine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verilen paylaşımda, "SOLOTÜRK, Cumhuriyetimizin 101inci yılını İstanbulda milyonlarla kutladı.
En büyük bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.
Görüntülerde, SOLOTÜRK pilotlarının uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıdan kayda alındığı
anlar ve vatandaşların coşkusu yer aldı.