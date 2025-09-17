Habertürk
        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 2025 Teknofest gösterileri ne zaman, saat kaçta yapılacak, gösteri uçuşu programı belli mi?

        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak! İşte gösteri uçuşu programı

        Bu yıl 13'üncü kez düzenlenen Teknofest 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda kapılarını açıyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı festival kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yapacak. İşte, Teknofest gösteri uçuşu programı...

        Giriş: 17.09.2025 - 11:14 Güncelleme: 17.09.2025 - 11:14
        17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, uçuş gösterileri düzenleyecek. Binlerce kişinin katılım sağladığı festivalde, gökyüzünde görsel bir şölen yaşanacak. İşte, 2025 Teknofest SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçuş programı...

        SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI TEKONFEST'TE

        17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival, havacılık ve savunma sanayiinin göz kamaştıran hava gösterilerine sahne olacak; SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gökyüzünde adeta dans edeceği festivalde, F-16 savaş uçakları güç ve hızın sınırlarını zorlayacak. ATAK helikopterleri çevikliği ve dinamizmiyle büyülerken, Hürkuş özgün tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek. Festivalin yıldızlarından Anka, ileri teknolojisiyle izleyenleri geleceğe taşıyacak, Bayraktar TB2 ve TB3 ise üstün gözetleme yetenekleriyle gökyüzünde hayranlık uyandıracak. Öte yandan gökyüzünün devlerinden Bayraktar Akıncı ise güçlü duruşu ve yüksek taşıma kapasitesiyle Türkiye'nin havacılık vizyonunu en görkemli şekilde yansıtacak.

        SOLOTÜRK TEKNOFEST UÇUŞU NE ZAMAN?

        SOLOTÜRK, 17-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gösteri uçuşu düzenleyecek. Gösteri uçuşunun programı şöyle;

        17 Eylül Çarşamba saat 11.15 ile 11.50 arası

        18 Eylül 2025 Perşembe saat 14.15 ile 14.45 arası

        19 Eylül 2025 Cuma saat 14.15 ile 14.45 arası

        20 Eylül Cumartesi saat 11.20 ile 11.50 arası gösteri uçuşu yapılacak.

        TÜRK YILDIZLARI TEKNOFEST UÇUŞU NE ZAMAN?

        Türk Yıldızları, Teknofest kapsamında 17 Eylül 2025 saat 14.00'te gösteri uçuşu yapacak.

