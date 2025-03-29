Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç'un yerine sağ bekte Jonas Svensson'a, savunmanın ortasında ise sakatlanan Felix Uduokhai'nin yerine ise Emirhan Topçu'ya forma verdi.

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Golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ernest Muçi'yi ise Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Deneyimli teknik adamın, sarı-kırmızılı takım karşısında forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmaması dikkati çekti.

IMMOBILE YEDEK KULÜBESİNDE Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in derbide ilk 11'de şans vermediği İtalyan futbolcu, bu sezon üçüncü kez yedek soyundu. Siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Immobile, son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda yapılan Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu. SOLSKJAER'DEN SANTRFORSUZ FORMASYON Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde önemli bir değişikliğe imza attı. Norveçli çalıştırıcı, golcü oyuncu Ciro Immobile'nin yerine en uç noktada Rafa Silva'yı görevlendirdi. REKLAM Solskjaer, bu değişiklikle forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuya şans vermemesi dikkati çekti. SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray karşısında ilk derbi maçına çıktı. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı. JONAS SVENSSON İLK 11'E DÖNDÜ Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Jonas Svensson, iki maç sonra ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Svensson, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı. Siyah-beyazlılar, Norveçli futbolcunun oynamadığı söz konusu iki müsabakayı da kaybetmişti. Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. REKLAM