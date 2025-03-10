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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer'den tek değişiklik - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer'den tek değişiklik

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 20:52 Güncelleme: 10.03.2025 - 20:52
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        Solskjaer'den tek değişiklik
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        Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

        Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

        Norveçli teknik adam, Kayserispor maçında forma şansı verdiği Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'u ilk 11'de görevlendirdi.

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        GABRIEL PAULISTA, 18 MAÇ SONRA KADRODA

        Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı.

        Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi.

        Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.

        ELAN RICARDO İLE SVENSSON KADRODA YOK

        Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

        Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

        Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.

        MÜSABAKANIN TAKIM KADROLARINI ECE TEKMEN DUYURDU

        Karşılaşma öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı.

        Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı.

        GAZİANTEP FK İLK 11'İ

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşısında takımını şu 11 ile sahaya sürdü:

        Mustafa Burak Bozan, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Badou Ndiaye, Alexandru Maxim, Kacper Kozlowski, David Okereke, Emmanuel Boateng.

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