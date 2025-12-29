Habertürk
        Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'ye geliyor | Dış Haberler

        Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'ye geliyor

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:48 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:48
        İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir." dedi.

        Duran, paylaşımında şunları kaydetti: "Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerde ayrıca Somali’nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti’nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacaktır."

