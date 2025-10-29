Son 50 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 34 kırmızı kart çıktı!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlıların derbide dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri de kırmızı kartlar.

SON 50 MAÇTA 34 KIRMIZI KART

İki takım arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan son 50 mücadelede hakemler 34 kez kırmızı kartlarına başvurdu. Bu 34 kartın 22’si ise Beşiktaşlı futbolculara çıktı.

Sarı-lacivertli oyuncular da 12 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

DOLMABAHÇE'DE 14, KADIKÖY'DE 20 KIRMIZI Söz konusu süreçte Dolmabahçe'de oynanan maçlarda 14 kırmızı kart gösterildi. Bunların 8'i ev sahibi siyah-beyazlı oyunculara, 6'sı da misafir sarı-lacivertli futbolculara gösterildi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan derbilere bakıldığında ise Beşiktaş'ın burada daha hırçın bir görüntü çizdiği göze çarpıyor. Hakemlerin 20 kez başvurduğu kırmızı kartların 14'ünde siyah-beyazlılar cezalandırıldı. Sarı-lacivertli futbolcular ise 6 kez iç sahada oyundan ihraç edildi.