DHA'nın haberine göre aşırı sıcakların etkili olduğu yurt genelinde, çeşitli nedenlerle orman yangınları çıktı. Yangınlarla mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tüm kara ve hava araçları ile iş makineleri kullanıldı. Orman teşkilatının yan sıra Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı'na ait hava araçları da rezerv güç kapsamında çalışmalara destek verdi.

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Ayrıca, emniyet, jandarma, sivil toplum kuruluşları, orman yangın gönüllüleri ve belediye ekipleri de yangınla mücadele çalışmalarında yer aldı. Bu yıl 19'u fiilen görevde, 2'si rezerv olmak üzere 21 yangın söndürme uçağı ve 63'ü fiilen görevde, 31'i de rezerv güç olmak üzere toplam 94 helikopter orman yangınlarına mücadele edebiliyor. Su atar hava araçlarının yanı sıra idari amaçla da 6 helikopter ve 2 uçak ile 8 insansız hava aracı envanterde yer alıyor. Rezerv olan 31 helikopter, gerekli hallerde MSB ve İçişleri Bakanlığı'ndan temin ediliyor.