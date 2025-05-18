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        Haberler Bilgi Magazin Son Akşam Yemeği konusu ne, oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği Atatürk'ü kim canlandırıyor? Son Akşam Yemeği ne zaman çekildi?

        Son Akşam Yemeği konusu ne, oyuncuları kimler?

        Son Akşam Yemeği filmi 18 Mayıs Pazar akşamı NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Levent Onan üstlenmektedir. Bu kapsamda, "Son Akşam Yemeği filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte Son Akşam Yemeği filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 18:31 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:31
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        Son Akşam Yemeği konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu alan filmin başrollerinde Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Aslı Tandoğan bulunuyor. İşte detaylar...

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        SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin ortaya konulduğu 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor.

        28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.

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        SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI

        Onur Tuna - Mustafa Kemal Paşa,

        Pelin Akil - Latife Hanım,

        Engin Şenkan - Ahir Usta,

        Azra Aksu - Elif,

        Tuba Daştan - Vecihe,

        Nehir Gökdemir - Nigar,

        Cemal Hünal - Komutan Wilson,

        Mustafa Kırantepe - Yakup,

        Necip Memilli - Mahmut,

        Aslı Tandoğan - Elif Annesi,

        Yasemin Baştan - Azize.

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