Kabil Havalimanı'nda izdiham: En az 5 ölü! 0:00 / 0:00

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'dan kaçmaya çalışan kişilerin akın ettiği havalimanında çıkan arbedede en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'dan kaçmaya çalışan kişilerin havalimanında oluşturduğu kalabalıkta en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, 5 kişinin cansız bedenlerinin taşındığını söyledi. Başka bir görgü tanığı ise insanların izdihamda mı yoksa kurşunla mı öldürüldüğünün net olmadığını söyledi.

Yetkililer henüz konuya ilişkin açıklama yapamazken, havaalanından sorumlu ABD askerleri kalabalığı dağıtmak için daha önce birkaç kez ateş açmıştı.