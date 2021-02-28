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Son dakika haberler... 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken komşusunu vurdu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki S.S.Ç., komşusu Bekir Y.'yi (61) sırtından vurarak yaraladı

Son dakika: 12 yaşındaki çocuk komşusunu vurdu! - Haberler
12 yaşındaki çocuk komşusunu vurdu!
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DHA

Olay, saat 15.30 sularında meydana geldi. S.S.Ç evlerindeki tüfekle oynadığı esnada, kazara tetiği dokununca silah ateş aldı.

DHA'nın haberine göre, tüfekten çıkan saçmalar o sırada evinin bahçesinde gezen karşı komşuları Bekir Y.'ye isabet etti. Sağ omuz arkası, sırt ve baş bölgesine isabet eden saçmalarla yaralanan Bekir Y., Hüseyin Savaş Semt Polikliniği'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edilen Bekir Y., karaciğerinde de saçma izleri olduğu tespit edilince Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenilen Bekir Y.'nin tedavisi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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