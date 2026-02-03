Habertürk
        Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulundu

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 gündür kayıp şizofreni hastası 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu.

        Giriş: 03.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:57
        13 gündür aranıyordu! Acı haber geldi
        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 gündür kayıp şizofreni hastası Nimet Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu.

        Çınar ilçesi KubacıkKubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışmalarının 13'ün gününde acı haber geldi.

        AFAD, jandarma komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve çeşitli kurumlardan toplam 300 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile dronelardronelar da kullanıldı. Bölgede arazinin çamurlu olması nedeni ile arama tarama faaliyeti güçlükle yürütüldü.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        13 gündür aranan Nimet Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu.

        Nimet Kılıç, 21 Ocak günü saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden ŞeyhmusŞeyhmus Kılıç durumu önce komşularına sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

