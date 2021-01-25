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HaberlerGündem3. SayfaREZİLLİK! Son dakika: Daha 14 yaşındaydı! Cinsel istismar yazdığı notla ortaya çıktı
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Son dakika haberler... 14 yaşındaki kıza istismar 'Anne beni en yakınından koruyamadın' notuyla ortaya çıktı

Denizli'de korkunç bir olay meydana geldi. Kentte, Özlem U. (32),hareketlerinden şüphelenerek odasına girdiği kızı 14 yaşındaki İ.U.’nun cebine saklamaya çalıştığı "Anne beni en yakınından koruyamadın" yazılı notu ve çok sayıda hapı buldu. Kızının aile dostları Hulusi Ö. tarafından uğradığı cinsel istismarı anlatması üzerine büyük şok yaşayan anne Özlem U. polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Hulusi Ö. hakkındaki iddiaları reddetti ve serbest bırakıldı. Kızının intiharını önlediğini söyleyen Özlem U., "Bu kişinin cezalandırılmasını tutuklanmasını istiyoruz. Kızım hâlâ korkuyor, ağlıyor ve geceleri uyuyamıyor" dedi

REZİLLİK! Son dakika: Daha 14 yaşındaydı! Cinsel istismar yazdığı notla ortaya çıktı
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
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DHA

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Özlem U., kızı İ.U.'nun hareketlerinden şüphelenince kontrol etmek için odasına girdi. Bu sırada İ.U.'yu "Anne beni en yakınından koruyamadın" yazılı notu saklamaya çalışırken yakaladı. Ardından da kızının ceplerini aradığında çok sayıda hap buldu.

DHA'nın haberine göre, notu okuduktan sonra kızıyla konuşan Özlem U., iddiaya göre, aile dostları evli ve 1 çocuk babası Hulusi Ö.'nün cinsel istismarına maruz kaldığını öğrendi. Bunun üzerine çocuğunun intihar girişimini önlediğini söyleyen Özlem Ü., Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Hulusi Ö.'den şikayetçi oldu.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen İ.U.'nun savcılık ifadesi, pedagog ile psikolog eşliğinde alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hulusi Ö., hakkındaki iddiaları kabul etmedi ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TACİZ İDDASIYLA SUÇLANAN, YAKINLARI ÇIKTI

Kızının yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını kaydeden anne Özlem U., "Tacizci en yakınımızdaki ailece görüştüğümüz kişi çıktı. 6 yıldır tanışıyoruz. Birbirimizin evlerine gidiyoruz. Hatta geçen kasım ayında yeni bebeği doğdu. Evine, ziyarete gittik. Üstelik bir de onlara maddi ve manevi destek oluyorduk. Kapanan elektrik ve doğalgaz faturalarını bile ödedik. Eline, para bile verdik. Bunu bize, kızıma nasıl yapar" dedi.

'KIZIM ONUN YÜZÜNDEN İNTİHAR ETMEK İSTEDİ'

Özlem U., Hulusi Ö.'nün tutuklanması gerektiğini savunurken, "Evlerine ziyarete gittiğimizde kızım, kucağına bebeklerini sevmek için aldığı sırada özel bölgelerine ellemiş. İkinci tacizi, bize geldiklerinde yine bebekleri, kızımın kucağındayken gerçekleştirmiş. Kızım, korkup odasına gitmiş. Kızıma 'Annene babana söyleme, aramızda kalsın' demiş. Kızım başından geçen istismarı bize anlatmaya korktuğu için intihar etmek istemiş. Ben kızımdaki sıra dışı durumu fark etmeseydim; belki kızım intihar edecekti. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyoruz. Kızım hala korkuyor, ağlıyor ve geceleri uyuyamıyor. Başka çocuklara da aynı şeyi yapabilir" diye konuştu.

'KARŞIMA ÇIKMASINDAN KORKUYORUM'

Cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen İ.U. ise, "'Amca' diye hitap ettiğim kişi, kucağımda bebekleri varken özel bölgelerime dokundu. İzin vermedim, iki kez bunu yaptı. Bana bunu yapan kişinin tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Serbest kalmış, tekrar karşıma çıkmasından korkuyorum" diye duygularını ifade etti.

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