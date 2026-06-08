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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 18 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 357 gözaltı

        18 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 357 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı" denildi

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        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        18 ilde operasyon: 357 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Bakanlık, 18 il merkezli "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Yakalanan şüphelilerin; 194'ü tutuklanırken, 36’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Gerçekleşen operasyonların detaylarına değinen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi."

        Açıklamanın devamında "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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