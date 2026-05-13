Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA: 21 ilde bahis operasyonu! 61 kişi yakalandı

        21 ilde bahis operasyonu! 61 kişi yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 21 ilde düzenlenen bahis operasyonlarında, hesaplarında 5.8 milyar lira hesap hareketliliği tespit edilen 61 kişi yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 07:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        21 ilde bahis operasyonu! 61 kişi yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

        Şüphelinin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 5 milyar 800 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rehin alınan taksicinin cesur müdahalesi kamerada

        Gaziantep'in Araban ilçesinde kız arkadaşı Gülbahar Y.'yi (36) kaçırdığı öne sürülen, silah zoruyla şoförünü tehdit ettiği taksiyle kent merkezine gelen Semih Ç. (31) operasyonla yakalandı. Taksi şoförü Ramazan Yıldırım'ın (58) operasyon sırasında Semih Ç.'nin pompalı tüfeğini almaya çalıştığı anlar...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölgede etkili olacak
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        "Savaşı sonlandırmak için yeterli istek ve niyet var"
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Alevlerin arasında kaldılar
        Alevlerin arasında kaldılar
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Acı haber
        Acı haber
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz