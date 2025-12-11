Habertürk
        Son dakika: 22 ilde 92 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        22 ilde 92 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüphe, jandarmanın 2 hafta süren operasyonlarında yakalandı.

        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 07:48 Güncelleme: 11.12.2025 - 08:13
        22 ilde 92 DEAŞ şüphelisi yakalandı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" dedi.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürütülen operasyonlara devam edildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

        "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi Jandarmamızın 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi."

