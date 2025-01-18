Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 23 ilde FETÖ operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

        23 ilde FETÖ operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

        23 ilde 2 haftadır Jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik devam eden "Kıskaç-35" operasyonlarımızda 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 33'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:49 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 ilde FETÖ operasyonu: 47 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-35' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını, 33'ünün tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 23 ilde 2 haftadır FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-35' operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını belirtti.

        Şüphelilerden 33'ünün tutuklandığını, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" dedi.

        Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!