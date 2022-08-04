25 gün sonra bulunmuştu! Ahbap devrede!

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal İsaalan Mahalle Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramının 1'inci günü sabah saatlerinde sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi.
BOĞA 25 GÜN SONRA BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre kesim öncesinde kaçan boğa, bulunamadı. 3 Ağustos Çarşamba günü Kepsut Belediyesi'ne, Kayaeli Mahallesi'nde bir boğa bulundu ihbarı geldi.
DÜĞÜNDE KESECEĞİNİ AÇIKLADI
Bölgeye giden ekipler, boğanın Kocabıyık'a ait olduğunu tespit etti. Boğanın 25 gün sonra bulunmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi.
AHBAP DERNEĞİ HAREKETE GEÇTİ
Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, hayvanın kesilmemesi için harekete geçti.
ÇİFTLİKTE BAKIMI YAPILACAK
Muhtar Kocabıyık boğayı kesmek istediğini söylerken, Ahbap ise hayvanın bu kadar direndiği düşüncesiyle, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunmasını sağlamak istedi.
TARAFLAR PAZARLIK YAPACAK
Son durumu boğa sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek.
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