3 ilde orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Çanakkale'de önceki gün başlayan orman yangını 37 saattir devam ediyor. Diğer yandan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de orman yangını çıkarken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Önceki gün Hatay ve Mersin'de başlayan yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü güne girildi. Diğer yandan Tekirdağ'ın Malkara ve Diyarbakır'ın Lice ilçelerinde başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.
Türkiye sıcak havanın da etkisiyle orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son 48 saatte 20'nin üzerinde orman yangını çıktı.
ÇANAKKALE'DE 37'NCİ SAAT
Çanakkale'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın 37 saattir sürüyor.
Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı.
Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu.
Bugün ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havdan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60'ın üzerinde arazöz, 500'den fazla personel müdahale ediyor.
HATAY'DAKİ YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Hatay'ın Belen ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam etti.
Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.
Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev yaptı.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş, dün ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.
DİYARBAKIR'DA DA YANGIN VAR
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Belediyesi, Bingöl'ün Genç Belediyesinden itfaiye ile jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
TEKİRDAĞ'DAKİ YANGINDA SON DURUM
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Deveciköy- Kuştepe mevkisi arasında çıkan orman yangını devam ederken, bölgeye gelen AFAD Başkanı Yunus Sezer, gazetecilere açıklama yaptı. Yangının, havanın da etkisiyle enerjisini kaybettiğini belirten Sezer, şöyle konuştu:
"Hatay Belen'den geliyorum. Bugün Tarım Bakanımız da açıklama yaptı. Çok şükür Hatay'daki yangını iki günlük yoğun çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına aldık. Buradaki yangın tabii ki büyük bir yangındı, bizleri korkuttu. Oradan buraya geldik. İçişleri Bakanımız ve Tarım Bakanımız buradaki olayı başından beri yoğun bir şekilde takip ediyorlar. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza da sürekli bilgi aktarılıyor. Hem buradaki yerel imkanları hem de çevre illerdeki araç gereç imkanlarını kullandık. İstanbul ve diğer çevre illerden buraya takviyeler yapıldı. Hava araçları da söndürmeye katıldı. 2 uçak, 2 helikopter Çanakkale'deki yangına rağmen buraya takviye olarak geldiler. Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum, geçmiş olsun diyorum."