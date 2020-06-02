4 terörist daha teslim oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika! 4 terörist daha teslim oldu! - Haber
ABONE OL

4 terörist daha teslim oldu!

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 4 terör örgütü mensubu teslim oldu.

terör operasyonu
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna çalışmaları neticesinde bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

Emniyetin ikna çalışması sonucunda; 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A. jandarmanın ikna çalışması sonucunda; örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81’e yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayseri'de 3 Suriye uyruklu DEAŞ'lı gözaltına alındı
GÜNDEMKayseri'de 3 DEAŞ'lıya gözaltı
Son dakika haberi! MEB'den resmi okul öncesi kurumlar ile ilgili açıklama!
GÜNDEMMEB'den resmi okul öncesi kurumlar ile ilgili ...
Son dakika haberler! İstiklal'in simgesi yeniden rayda
GÜNDEMİstiklal'in simgesi yeniden rayda
Son dakika TATİL UYARILARI! 'Kovid'i yenen Prof. Dr. Özyaral'dan çok önemli tatil uyarıları! - Haberler
GÜNDEM'Kovid'i yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan çok önemli ...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğun! MGK 4 ay sonra toplanıyor - Haber
GÜNDEMMGK 4 ay sonra toplanıyor
Sonh dakika haberler! Bir koca dehşeti daha! Kaçmasın diye önce lastikleri, ardından eşini bıçakladı
GÜNDEMBir koca dehşeti daha!
EBA TV 1-5 Haziran ders programı: MEB İlkokul, ortaokul ve lise EBA uzaktan eğitim ders programı
GÜNDEMİşte EBA TV 1-5 Haziran ders programı
EBA öğrenci girişi 2020 TIKLA! EBA yeni şifre alma işlemi... EBA girişi ile ders izle
GÜNDEMEBA hesabına giriş yapın 2020
TRT EBA TV izlemek için TIKLA... 2 Haziran TRT EBA TV ilkokul ortaokul ve lise dersleri izle
GÜNDEMTRT EBA TV derslerini canlı izleyin
İzmir'de minibüs molotof ile kundaklandı
GÜNDEMMinibüse molotof ile kundaklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X