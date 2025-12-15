Habertürk
        Son dakika: 55 ilde siber operasyon! 301 gözaltı

        55 ilde siber operasyon! 301 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "55 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik son 6 gündür süren operasyonlarımızda; 50 şüpheli tutuklandı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 07:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 08:00
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 gündür polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 301 şüpheliyi yakaladık" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç şebekeleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

        Bakan Yerlikaya, şüpheli durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiğine dikkati çektiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 gündür polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 301 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 55 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik son 6 gündür süren operasyonlarımızda; 50 şüpheli şahıs tutuklandı. 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; -Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, -Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ‘yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, -Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, -Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, -Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

