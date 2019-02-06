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Güncel Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları haftanın başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini, 6 Şubat itibariyle de devam ediyor. Ekonomi gündemini yakından takip edenler ve yatırımcılar "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın 220 lira, çeyrek altın ise 360 lira civarında işlem görüyor. İşte, 6 Şubat güncel altın fiyatları...