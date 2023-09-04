6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisizin hale getirildiği bildirildi
Barış Pınarı bölgeside 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlar hakkında X'ten açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.