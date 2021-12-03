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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 6 yaşındaki kızının yanında komşusundan dayak yedi!
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Komşusu, 6 yaşındaki kızının önünde dövdü; o anlar kamerada

Adana'da feci bir olay yaşandı. Kentte, S.İ. (45) isimli kadın, oturduğu apartmanda komşusu Tuğba D. (35) tarafından 6 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. S.İ. baygınlık geçirirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: 6 yaşındaki kızının yanında komşusundan dayak yedi!
6 yaşındaki kızının yanında komşusundan dayak yedi!
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DHA

Olay, 1 Aralık günü Seyhan ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Kızıyla birlikte oturduğu apartmana giren S.İ., asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D., yanlarına geldi.

DHA'nın haberine göre, burada aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Tuğba D., S.İ.´yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürüp, başını defalarca zemine vurdu. Küçük kızın bağırışlarına ve müdahalesine aldırış etmeyen Tuğba D., S.İ.´yi bayılana kadar dövdü.

Gürültüleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ., tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D.´den şikayetçi oldu.

Polis merkezine götürülen Tuğba D.´nin ifadesinde önce S.İ.´nin saldırdığını öne sürdüğü belirtildi.

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