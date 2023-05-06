Yeter Koçaklı şunları söyledi:

Oy kağıdını görünce şaşırdım. Muhtarım da dedi ki al bunu evine koy, hatıra kalsın. Benim içim kan ağlıyor. Herkesin evladı var. 7 yıldır ne ölüsü ne dirisi. Bir yerden haberini de alamadık. Ay benim kapım çalınacak, ay telefon gelecek, ay ölüsü gelecek diye hayallerle yaşıyorum. Devletim bana el atsın. Kızımı bulmayı nasip etsin bana."