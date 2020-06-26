AA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın yazılı açıklamasına da yer verilen raporda, ülkelerin insan kaçakçılığı hakkındaki durumları ele alındı.

Ülkelerin işledikleri insan hakları ihlallerine göre derecelendirildiği raporda, Afganistan, Belarus, Myanmar, Cezayir, Burundi, Çin, Komor Adaları, Eritre, Küba, İran, Kuzey Kore, Nikaragua, Lesotho, Papua Yeni Gine, Rusya, Güney Sudan, Suriye, Türkmenistan ve Venezuela'dan oluşan 19 ülke, "sicili en kötü ülkeler" olan 3. kategoride yer aldı.

ABD'nin Çocuk Durumunu Koruma Yasası (CSPA) gereği, 3. kategorideki ülkelere bazı güvenlik yardımlarını ve askeri ekipman satışını durduracağı belirtilen raporda, söz konusu ülkeler, insan kaçakçılığıyla etkin mücadele sergileyene kadar da bu yasakların kaldırılmayacağı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN DEVAM EDEN İHLALLERE RAĞMEN İKİNCİ KATEGORİDE

Diğer yandan 2019 yılı raporunda, üçüncü kategoride yer alan Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin de yer aldığı "İnsan kaçakçılığı ile mücadelede asgari standartları tam olarak karşılamayan ancak önemli çaba sarf eden ülkeler" tanımlamasının yapıldığı ikinci kategoriye düşürülmesi dikkati çekti.

AA'nın haberine göre; Suudi Arabistan merkezli insan kaçakçılarının, Bangladeş'ten yüzbinlerce kadın işçi getirdiği belirtilen raporda, bu işçilerin birçoğunun iş verenleri tarafından şiddet ve cinsel tacize uğradığı kaydedildi.

Geçen yıl ocak-kasım aylarında ülkesine dönmeyi başaran 2 bin 400 Bangladeşli kadının, şiddet ve cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtilen raporda, aynı yıl Suudi Arabistan'daki 129 işçinin öldüğü, 24'ünün intihar ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da çalışan yabancı uyruklu işçilerin, şiddet ve tacizin yanı sıra çok düşük maaşlarla çalıştırıldığı ve resmi belgelerine el konularak ülkeden ayrılmalarına engel olunduğu da vurgulandı.

PKK/YPG'NİN ÇOCUK SAVAŞÇILARINA VURGU

Terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'nin Irak, Suriye ve Türkiye'de çocukları zorla silah altına aldığı belirtilen raporda, özellikle Irak'ın Sincar, Mahmur ve diğer bölgelerinden toplanarak silah altına alınan çocukların savaşmak üzere yine Sincar, Kandil Dağı ve Türkiye'deki merkezlerine gönderildiği kaydedildi.

Örgütün Suriye'de de benzer faaliyetlerde bulunduğu belirtilen raporda, "YPG ve YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadelerine yer verildi.

PKK'nın yanı sıra Sincar bölgesindeki Yezidi silahlı milislerin de yüzlerce çocuğu savaştırdığına dikkatin çekildiği raporda, söz konusu silahlı milislerin PKK ile olan ilişkisine de yer verildi.

ÇİN'İN SİNCAN'DAKİ POLİTİKALARI ELE ALINDI

Raporun Çin bölümünde ise Çin yönetiminin başta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türkleri olmak üzere, Müslüman azınlıklara yönelik politikalarına geniş yer ayrıldı.

Çin'in keyfi tutuklamalarla 1 milyondan fazla Uygur Türkü'nü, rızaları dışında toplama kamplarına tutmasına dikkat çekilen raporda, Çinli yetkililer bu faaliyetleri farklı dine mensup azınlıkların bulunduğu diğer bölgelerde de uygulamaya başladı. Ayrıca yurt dışında yaşayan dini ve etnik azınlıkların zorla iadesini ve uluslararası olarak aranmasını istediler." ifadelerine yer verildi.

Toplama kamplarında tutulan kişilerin çeşitli işlerde zorla çalıştırıldığı, birçoğuna para ödenmediği kaydedildi.

"TÜRKİYE YOĞUN ÇABA GÖSTERİYOR"

Türkiye'nin, insan kaçakçılığıyla mücadelede belirlenen standartlara tamamen uymadığı ancak yoğun çaba sarf ettiği belirtilen raporda, ülkede zorla işçi çalıştırma ve "seks ticareti" gibi sorunların olduğu ancak hükümetin bunu engelleyebilmek için yoğun çaba sarf ettiği vurgulandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet, bir önceki rapor dönemine kıyasla genel olarak artan çabalar gösterdiği için Türkiye ikinci kategoride yer almaktadır. Bu çabalar arasında daha fazla mağdurun tespit edilmesi ve daha fazla potansiyel mağdurla röportaj yapılması yer alıyordu. Hükümet, yeni bir ulusal eylem planı hazırlamak için anketler ve istişareler gerçekleştirdi ve çeşitli insan ticareti ile mücadele konularında etkili eğitimler düzenledi. Bunun yanı sıra insan kaçakçılarının tespit edilmesi ve cezalandırılması gibi önemli çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor."

Bununla birlikte Libya, Somali ve Yemen'de yaşananların "özel durum" olarak tanımlandığı raporda, söz konusu ülkelerdeki insani krizin, rapor için gerekli bilgilere ulaşımı engellediği belirtildi.