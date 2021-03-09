Bu yöntemler radarı atlatıyor mu?

Biden çiftinin köpekleri Beyaz Saray'ı karıştırdı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

CNN International'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın Delaware'deki evlerinden Beyaz Saray'a getirdikleri köpeklerinden biri agresif davranışları sebebiyle Beyaz Saray'dan gönderildi.

Biden çifti, Beyaz Saray'a taşınırken evlerinde yıllardır onlarla birlikte yaşayan Champ ve Major adında iki Alman çoban köpeğini de getirmişti.

Ancak CNN'e konuşan kaynaklar, Major'ın bir Beyaz Saray görevlisini ısırdığını ve sürekli agresif davranışlarda bulunduğu bu yüzden Delaware'deki evlerine gönderildiğini söyledi. İsmi gizli tutulan kaynaklar sadece Major'ın değil Champ'ın da Deleware'e gönderildiğini belirtti.

BEYAZ SARAY YANIT VERMEDİ

CNN konuyla ilgili Beyaz Saray'a ulaşmaya çalıştığını ancak bir yanıt alamadığını ifade etti.

Öte yandan, Çiftin 2008 yılında Champ isimli köpeği bir sahiplendiği, 2018 yılında da Major'ı sahiplendiğini biliniyor.