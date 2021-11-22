SON DAKİKA: ABD'de bir araç Noel geçidi yapan kalabalığa daldı: Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Wisconsin eyaletinde, bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin taziye mesajı paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 22 Kasım 2021 tarihinde, bir kişinin arabasını sokaktaki insanların üzerine sürmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişi ise yaralandı.