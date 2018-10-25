New York Polisi, Tribeca bölgesinde şüpheli paket bulduğunu duyurdu. ABD basını, bombalı pakedin dünyaca ünlü film yıldızı Robert de Niro'ya gönderildiğini öne sürdü. Paketin üzerinde Oscarlı aktör Robert de Niro'ya ait restoranın adresi olduğu belirtildi.

Eski ABD Başkanı Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı maddenin olduğu bir paket gönderilmişti.

Amerikan Gizli Servisi, iki eski başkanın evindeki paketlerin, "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı. Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedilmişti.

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıklamıştı. Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda da dün patlayıcı madde bulunmuştu.

Beyaz Saray, Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'ın evlerine patlayıcı madde gönderilmesini kınamıştı.

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