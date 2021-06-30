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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'de kavuran sıcaklar: Yollar eridi!
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ABD'de kavuran sıcaklar: Yollar eridi!

ABD'nin kuzeybatısındaki eyaletlerinde sıcakların rekor düzeye çıkmasıyla Seattle kentinde asfalt yolların eridiği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olması için uyardı.

SON DAKİKA: ABD'de kavuran sıcaklar: Yollar eridi!
ABD'de kavuran sıcaklar: Yollar eridi!
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AA / HABERTURK.COM

ABD'nin kuzeybatısındaki eyaletlerde hafta sonundan bu yana hava sıcaklıklarının rekor dereceye ulaştığı belirtiliyor.

Hava tahmini raporları yayımlayan AccuWeather uzmanları, ABD'nin kuzeybatı bölgesinde Kanada sınırında yer alan eyaletlerde ölçülen sıcaklıkları, "benzeri görülmemiş", "hayatı tehdit edici" ve "tarihi" olarak tanımladı.

Son olarak ABD'nin Kanada sınırındaki Seattle kentinde asfalt yolların sıcaklık nedeniyle eridiği ifade edildi. Yetkililer, yolların seyahat için güvenli olmadığını ve dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Oregon eyaletinin Portland şehrinde, haziran sonunda normalde 21 derece civarında seyretmesi gereken ısının, tarihte hiç görülmemiş şekilde 44 dereceye yükseldiği tespiti paylaşılmıştı.

Portland yetkilileri de kabloların güneşte yandığı için enerji kesintisi yaşandığı bilgisini paylaştı.

Oregon eyaleti genelinde şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın 27 Temmuz 1939'da 47 derece olarak kaydedildiği aktarıldı.

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