ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki Torrance kentindeki bir bovling salonunda silahlı saldırı düzenlendi, çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

Kaliforniya'nın Torrance bölgesindeki bir bovling salonunda günün erken saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Polis, çok sayıda kişinin vurulduğunu bildirerek, çevredekilere olay bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Görgü tanıklarından biri, sosyal medyada bir erkeğin kanlar içinde yerde yattığını belirtti, ancak olayda ölü olup olmadığı henüz belirtilmedi.

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