Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı.

Polis Şefi James Cervera, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Carvera, saldırganın da ölü ele geçirildiğini belirtti. AA'nın haberine göre; saldırganın da ölen 11 kişi arasında olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.