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        ABD ile Ukrayna arasında ortak yatırım fonu anlaşması

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Ukrayna'nın 'ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu' kurulması için anlaşmaya vardığını duyurdu. Fonun Ukrayna'nın ekonomik iyileşmesi için kullanılacağı ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.05.2025 - 01:00 Güncelleme: 01.05.2025 - 01:28
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        ABD ile Ukrayna arasında ortak fon anlaşması
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        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Ukrayna'nın 'ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu' kurulması için anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Fonun Ukrayna'nın ekonomik iyileşmesinin hızlandırılması için kullanılacağı ifade edildi.

        ABD Hazine Bakanlığı resmî sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin savaş boyunca Ukrayna'ya sağladığı destek hatırlatılırken, iki ülkenin yeteneklerini Ukrayna'nın ekonomik kalkınması için kullanacağı dile getirildi.

        Açıklamada ayrıca, ABD'nin; barış sürecine özgür, egemen ve müreffeh Ukrayna'yı merkeze alarak baktığına işaret edildi.

        MADEN ANLAŞMASINA DAİR AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

        ABD yönetimi, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasında son aşamaya geldiklerini ve anlaşmayı bugün imzalamaya hazır olduklarını belirtti.

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        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, kabine üyeleriyle grevdeki ilk 100 günde yaptıklarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Trump, bu savaşta artık askerlerin ve sivillerin ölmesini istemediğini belirtti.

        Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını ifade ederek, Ukrayna'nın anlaşma üzerindeki bazı değişiklik talepleriyle ilgili son görüşmelerin yapıldığını söyledi.

        Başkan Trump, "Karmaşık bir anlaşma yapmak istemedim. Yapılamayacak bir anlaşma yapmak istemedim çünkü Ukrayna'nın çok fazla parası yok. O yüzden nadir toprak elementleri fikri çıktı. Bu anlaşma onlar için de iyi çünkü sahada bir Amerikan varlığı olacak. Umarım anlaşmaya saygı gösterirler. Bu anlaşmanın meyvelerini henüz görmedik. Ben göreceğimizden şüpheliyim." değerlendirmesini yaptı.

        Konuyla ilgili olarak Trump'ın söz verdiği Maliye Bakanı Scott Bessent ise "Biz bu anlaşmayı imzalamaya hazırız, dün gece (Ukrayna tarafı) bazı son dakika değişiklikleri yaptı. Bunu tekrar gözden geçireceklerinden eminiz. Eğer onlar hazırsa biz bu öğleden sonra anlaşmayı imzalamaya hazırız." şeklinde konuştu.

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        Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkesi ile ABD arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmasının 24 saat içinde imzalanmasının beklendiğini açıklamıştı.

        Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir

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