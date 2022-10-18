ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Ege açıklaması 0:00 / 0:00

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "ABD'nin Ege'de ortaklardan birinin lehine taraf tutma pozisyonu yok, Yunanistan ile işbirliği NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için" dedi.

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Büyükelçi Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ege'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Flake, "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğine ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım "Hayır". NATO Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki işbirliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır. Şu anda ortak çabalarımız, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklanmaktadır. Türkiye, özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak ve Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Foto: AA

ABD'nin Yunanistan ile işbirliğinin amacının NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek olduğunu dile getiren Flake, "Yunanistan ile savunma alanındaki işbirliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO Müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO Müttefiklerimiz Türkyie ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır. " dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.