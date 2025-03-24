Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD-Rusya görüşmesi sona erdi | Dış Haberler

        ABD-Rusya görüşmesi sona erdi

        ABD ile Rusya heyetleri arasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşme sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmeye dair yarın açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Görüşmede Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitirileceği konusunun ana gündem olması bekleniyordu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.03.2025 - 23:32 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD-Rusya görüşmesi sona erdi
        ABONE OL

        ABD ile Rusya heyetleri arasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşme sona erdi. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığından geldi.

        Rus haber ajansı TASS'ın bir Rus yetkiliye dayandırdığı haberine göre, iki heyet ortak bir bildiri üzerinde çalıştı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın görüşmeye dair açıklamalarda bulunacağını belirtti.

        Görüşmede Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitirileceği konusunun ana gündem olması bekleniyordu.

        GÖRÜŞME ÖNCESİ

        Görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.

        Öte yandan, ABD heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton’un başkanlığında olacağı ve ek olarak ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un yardımcıları ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’un da heyette yer almasının beklendiği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Ukrayna'dan doğal gaz istasyonuna saldırı
        Ukrayna'dan doğal gaz istasyonuna saldırı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi