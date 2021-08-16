MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 1 asker yaralı 0:00 / 0:00

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Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, "Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.

ACI HABER ŞEHİDİN KASTAMONU'DAKİ BABA EVİNE ULAŞTI

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinin bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Öztürk'ün şehadet haberi, Kastamonu Taşköprü'deki baba evine ulaştı. Öztürk'ün acı haberi Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Şehidin naaşı, Taşköprü ilçesinde öğle namazına müteakip ilçe meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı'nda defnedilecek.