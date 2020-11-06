Müzisyen Münir Nurettin Selçuk'un oğlu Timur Selçuk yaşamını yitirdi. Usta müzisyenin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

TİMUR SELÇUK HAKKINDA

Beş yaşında piyano çalmaya başlayan Timur Selçuk, yedi yaşında ilk konserini vermişti. Usta müzisyen, Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştu. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

Selçuk, Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönmüştür.

"Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin" ve "İspanyol Meyhanesi" gibi parçaları müzik dünyasına kazandırmıştır.

Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır.

"Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.