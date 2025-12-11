Adana'da polis güven timleri, bir AVM’de gezerken hareketlerinden şüphelenip, durdurduğu Evren Uluadam’ın, çeşitli suçlardan 179 kaydı olduğunu ve 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 139 bin lira para cezasıyla arandığını belirledi. Gözaltına alınan Uluadam, cezaevine gönderildi.

DHA'daki habere göre olay; Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri, Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde devriye görevindeyken, mağazaları gezen Evren Uluadam’ın hareketlerinden şüphelenip, durdurdu.

GBT KONTROLÜNDE 179 SUÇ KAYDI BULUNDU

Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Uluadam’ın ‘Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Tehdit’ gibi suçlardan 179 kaydının ve hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ile 139 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi.

10 YILDIR FİRARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

10 yıldır firarı olduğu belirtilen Uluadam, gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uluadam önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.