Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da 179 suç kaydı bulunan firari AVM'de yakalandı | Son dakika haberleri

        Adana'da 179 suç kaydı bulunan firari AVM'de yakalandı

        Adana'da polis güven timleri, bir AVM'de gezerken hareketlerinden şüphelenip, durdurduğu Evren Uluadam'ın, çeşitli suçlardan 179 kaydı olduğunu ve 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 139 bin lira para cezasıyla arandığını belirledi. Gözaltına alınan Uluadam, cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        179 suç kaydı bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da polis güven timleri, bir AVM’de gezerken hareketlerinden şüphelenip, durdurduğu Evren Uluadam’ın, çeşitli suçlardan 179 kaydı olduğunu ve 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 139 bin lira para cezasıyla arandığını belirledi. Gözaltına alınan Uluadam, cezaevine gönderildi.

        DHA'daki habere göre olay; Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı güven timleri, Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde devriye görevindeyken, mağazaları gezen Evren Uluadam’ın hareketlerinden şüphelenip, durdurdu.

        GBT KONTROLÜNDE 179 SUÇ KAYDI BULUNDU

        Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Uluadam’ın ‘Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Tehdit’ gibi suçlardan 179 kaydının ve hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ile 139 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi.

        10 YILDIR FİRARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        10 yıldır firarı olduğu belirtilen Uluadam, gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uluadam önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında