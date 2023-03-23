Adayların imza toplama işlemleri devam ediyor! İşte son durum

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Dün başlayan imza verme işlemleri bugün de devam ediyor.

Buna göre son durum; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 35 bin 478, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 34 bin 147, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 19 bin 219 ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de 8 bin 734, Yakup Türkal 1271, Erkan Trükten 520, Ahmet Özal 327, İrfan uzun 231, Murat Ünver 146, Hilmi Özden 94 ve Davut Turan 47 imza topladı.