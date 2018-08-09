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Son dakika: Afetten etkilenen çiftçiler için flaş açıklama

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleneceğini bildirdi. Yaraların sarılması için her şeyin yapılacağını belirten Pakdemirli, gelişmelerin hükümet ve bakanlıkça yakından takip edildiğini de vurguladı

09.08.2018 - 14:00 | Güncelleme:

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'nun Fatsa, Ünye, Çaybaşı, Perşembe ve İkizce ilçelerinde dün itibariyle meydana gelen sel, su baskını ve fırtına afetleri neticesinde bazı bölgelerdeki tarım alanlarının etkilendiğini belirtti. Pakdemirli, "Çaybaşı ilçesinde bir üreticimize ait tavuk işletmesinde civcivlerin telef olduğu ve kümeste de maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Selin etkili olduğu alanlarda bazı üreticilerimize ait harman yerinde bekletilen fındıklar ile dallardan dökülen fındıklar sel sularıyla taşınmıştır. Birkaç üreticimize ait sebze seralarında da küçük çaplı etkilenmeler görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin, bölgede ön hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, meydana gelen afetlerin, tarım sigortaları kapsamında olduğunu, tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarların, en kısa sürede tazmin edileceğini aktardı.

Tarımsal ürünlerde, tarım sigortası kapsamına girmeyen nedenlerden dolayı meydana gelen kayıpların, "2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun" kapsamında İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca değerlendirileceğine vurgu yapan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Afetlerden etkilenen çiftçilerimizin düşük faizli zirai kredi borçları, il ve ilçe müdürlüklerimize müracaatları halinde 2018/10983 sayılı Kararname kapsamında ertelenecektir. Bölgedeki gelişmeler hükümetimiz ve bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bakan yardımcımız, valimiz, il müdürümüz ve bütün teşkilat mensuplarımız olay mahallinde gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar. Yaraların sarılması için gereken her şey yapılacaktır."

Pakdemirli, bu afetlerde can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade ederek, afetten etkilenen üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

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Yorumlar 3
  • Misafir 42 dakika önce
    Faiz haram değil mi
  • Misafir 43 dakika önce
    TL cok hizli deger kaybediyor. Bu durum mutlaka ciftcileri etkileyecek ve ek enflasyon yaratacak. Acilen cozum yollari aransin ve TL nin dusmesi durdurulsun.
  • Misafir 45 dakika önce
    :zipper_mouth::zipper_mouth:Ödenekler açılsa iyi olacak müteahhitler batıyor
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