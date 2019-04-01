AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şenocak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İlk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. İsteğimiz vatandaşımızın iradesinin sandığa yansımasıdır.

Bir örnek vermek istiyorum. Bu sandık cetvelinde Binali Yıldırım Bey 131 oy alıyor. Dosya numarası 1312'dır. Diğer YSK'ya nüshası gönderilen sandık sonuç tutanağında bu oy İmamoğlu'na yazılıyor. Şeffaflığa biz burada bakacağız. Burada Binali Yıldırım'a yazılan oy sadece 1.

Diğer bir tutanağa geçiyorum. 2004 nolu sayım döküm cetveli, burada da Binali Bey'in aldığı oy 201. Buradaki döküm cetvelindeki 201 rakamı sandık sonuç tutanağında Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Binali Bey'in oyu burada da 1. Değerli basın mensuplarımız, teşkilatlarımız dün geceden beri hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden elimizde fazlasıyla mevcut. Biz bunu sandıklarda ispat etmeye hazırır.



Ayrıca 309 bin geçersiz oyla karşı karşıyayız. Bunun bir bölümü İstanbul'da kazandığımız 25 ilçeye ait. Burada partimiz bir haksızlıkla karşı karşıyadır.

10 milyon 560 bin 603 seçmenin olduğu İstanbul'da elbette bindelik oranda sonucun belirlenecek olması tespit ettiğimiz usülsüzlükleri daha da önemli hale getirmektedir. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kararıdır. Biz demokrasiye inanan bu uğurda bedeller ödemiş bir partiyiz. Tüm partileri YSK'nın kesin sonuçlarını olgunlukla beklemeye davet ediyoruz.

Kimse bizim seçmenimizin iradesini korumamıza farklı anlamla yüklemesin. Biz sahadaki binlerce görevlimize ve verilerimize güveniyoruz. İstanbul'da sonuç daha önce de ifade ettiğimiz gibi AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz.







