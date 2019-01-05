Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi için Nihat Zeybekci'nin ismini açıklayan AK Parti, ilçe adayları için ise İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi bir tanıtım toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in 30 ilçesinde AK Parti'nin gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. 25 ilçede AK Parti adayları seçime katılırken, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere'de Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin aday gösterdiği isimler yarışacak.

AK PARTİ'NİN İZMİR'İN İLÇELERİNDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağı: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Arslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel

Aliağa: Serkan Acar (MHP)

Çeşme: Sema Aydın (MHP)

Dikili: Buğra Akın (MHP)

Foça: Serdar Mersin (MHP)

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (MHP)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki açıklamalarından satır başları:

Konuşmama başlarken kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle anıyorum. Fethi Sekin kardeşimiz tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir.

Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı İzmir'e ve Türkiye'ye tanıtmak için geldik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte bugün adaylarımızı tanıtacağız. 31 Mart gecesine kadar devam edecek seçim çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum.

"İZMİR'İN SEVİNCİ SEVİNCİMİZ"

Biz İzmir'i tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. İzmir'de yanan meşale tüm coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Kardeşlerim, İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya, o çiçekler bizim istiklal aşkımızın çiçekleridir. Birliğimizin, dirliğimizin çiçekleridir. Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan Adriyatik'ten Doğu Türkistan'dan Karadeniz'in kuzeyinden başlar. Çaka Bey'den bu yana 9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) January 5, 2019

Gazi Paşa'nın muhterem valideleri de burada yatıyor. İzmir, Gazi Paşa'dan Çaka Bey'e kadar bu toprakları vatan yapma sevdamızın sembolü olmaya devam ediyor. İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir. Bu salonda Çaka Beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin istiklal azmi var. Bu salonda İzmir'i gavura yar etmeyiz diyerek silaha davranan fedailerin memleket sevgisi var. Bu vesileyle bin yıldır vatanımızın istikbali ve istiklali için mücadele eden kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

"SALDIRILARA RAĞMEN BÜYÜDÜK"

Bu şehir bizim hep gündüz hayalimizde, gece düşümüzde olmuştur. İzmir, aslan yatağına sokulan tilkilere karşı mücadeleye hazır mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. İzmir'de sadece vatanımızın bağımsızlığının değil, ekonomik bağımsızlığının temelini de attık. İzmir İktisat Kongresi'yle başlayan kalkınma hamlemiz daha sonra maalesef sekteye uğradı. Kur faiz enflasyon üçgeninde maruz kaldığımız saldırıya rağmen, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdük. Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. İhracatta cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170'i yakalamaktı, kıl payı geride kaldık. Telafi edip, daha da ileri gideceğiz inşallah. İstihdamda 2018 yılının ilk 10 ayında 1 milyon kişinin üzerinde artış yaşandı.

"İZMİR BAŞKA GÜZEL OLACAK"

Son 16 yıldı İzmir'e 67 katrilyon yatırım yaptık. İzmir'e yapılan yatırım bu. İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmedik. Bu yatırımların yapılması gerekirdi, bu yatırımları yaptık. Eğitimde 9 bin adet yeni derslik yaptık. 3 yeni devlet üniversitesi kazandırdık. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 14 bin kapasiteli 6 yeni yurt daha İzmir'e kazandırıyoruz. Sporda, 15'er bin kapasiteli Göztepe ve Alsancak Stadyumlarının yapımı devam ediyor. İzmir'de 18 bin kapasiteli konut projesini hayata geçirdik. Laf yok icraat yok. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yapılıyor. 2060 yatak kapasiteli olan bir dev şehir hastanesine de İzmir'imiz kavuşuyor. Yaparsa AK Parti yapar. Fakat iktidar, yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiği zaman İzmir bir başka güzel olacak.

"MODERN DEPOLAMA OLACAK"

İzmir'in çöpleri modern depolamayla mı depolanıyor, vahşi depolamayla mı? İzmir bu asırda vahşi depolama yapıyor. İzmir'e bu yakışıyor mu? CHP demek çöp demektir, CHP demek hava kirliliği demektir, CHP demek yolsuzluk, rüşvet, yokluk demektir. İnşallah Nihat Zeybekci kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte bu vahşi depolamalar yerini modern depolamaya terk edecektir. Bununla ne olacak? Enerji üretimi, kompost gübre olacak. Bu vahşi depolamanın olduğu yerler kalkacak, buralarda millet bahçeleri olacak. Çevreci biziz biz. Bunlar çevrecilikten anlamaz. Biz bunun icraatını yaptık.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu 827 kilometreye biz çıkardık biz. AK Parti ve Binali Bey'in burada çok büyük emeği var. İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3.5 saate indirecek otoyolun tamamı bugün bitiyor. AK Parti yapıyor. Maliyeti ne biliyor musunuz? Maliyeti 2 katrilyon lira olan Menemen Aliağa Çandarlı otoyolunun yapımı devam ediyor. Onu inşallah bu yıl tamamlıyoruz. İzmir-Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli tüneli ne canlar aldı, ne sıkıntılar yaşattı. Şimdi o tüneli hallettik mi, hallettik. Nereden nereye? Bunların dışında şu an toplamda maliyeti 2 katrilyon 140 trilyon lira olan 21 yol projemiz bulunuyor. İzmir-Ankara arasını 3.5 saate düşürecek tren hattının inşası sürüyor.

"SU PROBLEMİNİ BİZ ÇÖZDÜK"

Göreve geldiğimizde İzmir'in çürük çarık bir havaalanı vardı. Havalimanını biz yaptık. Ardından ikinci havalimanının yapımını başladık. İzmir'in içme suyu problemini biz çözdük. Barajı yaptık, suyu getirdik. Büyükşehirlerde su sorununu büyükşehir belediyelerinin kendisinin çözmesi gerekir. İstanbul'un sorununu geldik biz çözdük. Sektörler oluşmuştu. İstanbul'a dağları delerek su getirdik. Biz Ferhat'tık Ferhat. İzmirli çiftçilerimize toplamda 3.5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ya çiftçi az, susuz. Bak verdiğimiz destekten bahsediyorum. Bu ay sonuna kadar ödenecek tarımsal desteklerin müjdesini İzmir'den veriyorum. Toplam 2 milyar 35 milyon TL destek vereceğiz.

"MALUM BELEDİYELER REZİL ETTİ"

Güneydoğu'da bölücü terör örgütünün desteğindeki malum belediyeler oraları rezil etti. Susuz bir Güneydoğu, biz orayı bile kayyum tayinleri ile onlardan aldık. Tavsiye ederim, gidin Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Van'ı, Mardin'i görün. Hepsini değiştirdik. Tanımazsınız. İnanın İzmir'den farkı yok. Çok daha güzel. Dört gidiş, dört geliş yollar. İnşallah İzmir'in de tüm geri kalmış yönlerini Nihat kardeşimle açacağız. İzmir çok daha farklı bir konuma gelecek. İzmir'i marka şehir yapacak projeleri, önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle hayata geçireceğiz.

"İRADEYE İPOTEK KOYDULAR"

Yaşam tarzı diyerek, irtica diyerek, laiklik diyerek İzmirlinin iradesine ipotek koydular. 31 Mart'ta inanıyorum ki, siz bu yanlışlığı tersine çevireceksiniz. Ortada AK Parti'nin 16 yıllık iktidar dönemi var. Nerede, kim, giyiminden, kuşamından, düşüncesinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı.

Şu anda karşınızda Cumhur İttifakı'yla oluşan bir yapı var. AK Parti terör örgütlerine, terörist sevicilere karşı acımasızdır. AK Parti içeride de, dışarda da terörü kazımıştır.

BİNALİ YILDIRIM KONUŞMA YAPTI

Tanıtım toplantısında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım bir konuşma yaptı.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de coşkulu ve heyecanlı bir gün yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından biraz sonra ilan edilecek adaylardan her biri, İzmir'in 30 ilçesinde seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız. Belediyecilik konusunda İstanbul'da çığır açan, zat-ı alinizin vizyonu bizler için rehber olacaktır. Aday arkadaşlarımızın tamamı İzmirli hemşehrilerimizin hem gözüne hem de gönlüne girecekler ve inşallah başarılı olacaklardır. 80 gün sonra elde edeceğimiz başarılı sonucun müjdesini bu salondan alıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. 31 Mart'ta zaferle ulaşacağınıza yürekten inanıyorum.

İzmir'e geçmişte hizmet eden milletvekillilerimize ve yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Önce ülkem ve milletim diyen MHP'li kardeşlerimizle alacağımız neticenin İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum. İzmir hizmetlerin en güzeline layıktır.

CHP'NİN KALESİ İZMİR

Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu, 2004 yerel seçimlerinde DSP'nin adayı olarak İzmir'i kazanan Ahmet Piriştina'nın vefatının ardından aynı yılın haziran ayında göreve geldi.

Kocaoğlu, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini de kazandı. Koltuğunda 15 yılını doldurmak üzere olan Kocaoğlu, bu dönem aday olmayacağını açıklamıştı. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise henüz belli olmadı.

30 İLÇENİN 6'SI AK PARTİ'DE

2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan CHP, 30 ilçenin 22'sinde ipi göğüslemişti. AK Parti'nin kazandığı 6 ilçe Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı olmuştu. MHP ise Aliağa ve Kiraz ilçelerini kazanmıştı.

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