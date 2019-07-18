Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemHulusi Akar'dan SON DAKİKA F-35 açıklaması!

Son dakika... Akar'dan F-35 kararı açıklaması

AA

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir."

Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." dedi.

Türkiye'nin programdan çıkarılmasının meşru bir gerekçesi olmadığını söyleyen Bakan Akar, "Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır." dedi.

"ABD’NİN İLİŞKİLERİMİZE ZARAR VEREBİLECEK ADIMLARDAN KAÇINMASINI BEKLEMEK EN DOĞAL HAKKIMIZ"

Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD’nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır." dedi.

"ERBİL’DEKİ ALÇAK SALDIRIYI MÜTEAKİP KANDİL'E YAPILAN HAVA HAREKATIYLA TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR BİR DARBE İNDİRİLDİ"

Bakan Hulusi Akar: "Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emniyet düğmeye bastı! 6 bin 592 araç trafikten men edildi
GÜNDEMEmniyet düğmeye bastı! Binlerce araç trafikten men ...
Sanatçı Zuhal Olcay’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” cezası onandı
GÜNDEMSanatçı Zuhal Olcay’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ...
Hava durumu SON DAKİKA! Meteoroloji'den 11 il için sağanak uyarısı
GÜNDEMMeteoroloji'den 11 il için sağanak uyarısı
Üniversite taban puanları yayımlandı! ÖSYM 2019 üniversite başarı sıralamaları (hukuk, tıp, mühendislik)
GÜNDEMÜniversite taban puanları - başarı sıralaması
Diyarbakır'da korkunç kaza! 12 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti
GÜNDEM12 yaşındaki Yusuf'un kahreden ölümü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavut lider Rama'yı kabul ...
Son depremler 18 Temmuz! Van'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi deprem verileri
GÜNDEMVan'da korkutan deprem!
Endonezya'dan İsrail'e boykot çağrısı
GÜNDEMEndonezya'dan İsrail'e boykot çağrısı
Tunceli'de terör kurbanı aileler için yardım kampanyası
GÜNDEMTunceli'de terör kurbanı aileler için yardım ...
Atatürk Barajı ormanında korkutan yangın
GÜNDEMAtatürk Barajı ormanında korkutan yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X