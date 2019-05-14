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Son dakika... Akar, Sergey Şoygu ile görüştü!

AA

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Son dakika

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı SergeySergey ŞoyguŞoygu, İdlib'dekiİdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rus mevkidaşımevkidaşı ŞoyguŞoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib'dekiİdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının Soçi'deSoçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

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