Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil döviz piyasaları ve bankacılık sektörü başta olmak üzere ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Alınan tedbirlerin ardışık bir biçimde geldiğini ve piyasalarda etkisinin görülmeye başlandığını belirten Binbaşgil, "Piyasalarda yaşanan hareketliliğin sadece makro veriler ile açıklanması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Binbaşgil, "Güven ortamını sarsıcı söylentilere itibar etmememiz ülkemizin menfaatinedir." dedi.

"Serbest piyasa ekonomisi kurallarından asla taviz vermeyeceğiz' mesajının önemli olduğunu söyleyen Binbaşgil'in açıklamaları şöyle:

Ekonomi yönetiminin tek çatı altında toplanmasının avantajını yaşadık. Alınan tedbirler ardışık bir biçimde geldi ve piyasalarda etkisi görülmeye başlandı.

Dün Akbank müşterileri yaygın bir şekilde döviz satışı yapmaya başladı ve Türk lirasına olan güvenini gösterdi. Ekonomimizin güçlü yanları çok. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok.

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