Akılalmaz olay! Ekmek öldürdü!

Son dakika haberler... Yalova'daki Bağlarbaşı Mahallesi´nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
BOĞAZINA EKMEK KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre ailesiyle birlikte yemek yiyen evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş´un (35) boğazına ekmek parçası kaçtı.
SAĞLIK EKİBİNE HABER VERDİLER
Nefes almakta zorlanan Bozkuş, yere düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkuş, kurtarılamadı. Volkan Bozkuş´un cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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