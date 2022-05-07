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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Yalova'da akılalmaz olay! Volkan Bozkuş'u bir lokma ekmek öldürdü!
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Akılalmaz olay! Ekmek öldürdü!

Son dakika haberine göre Yalova'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş (35), yaşamını yitirdi. Bozkuş'un yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberler: Yalova'da akılalmaz olay! Volkan Bozkuş'u bir lokma ekmek öldürdü!
Akılalmaz olay! Ekmek öldürdü!
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DHA

Son dakika haberler... Yalova'daki Bağlarbaşı Mahallesi´nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

BOĞAZINA EKMEK KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre ailesiyle birlikte yemek yiyen evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş´un (35) boğazına ekmek parçası kaçtı.

SAĞLIK EKİBİNE HABER VERDİLER

Nefes almakta zorlanan Bozkuş, yere düştü. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkuş, kurtarılamadı. Volkan Bozkuş´un cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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