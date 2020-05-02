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Oğluyla 5'inci kattan düştü! Oğlunu kurtardı kendi öldü!

Elazığ'da bir baba, kucağındaki bebeğiyle bir inşaatın beşinci katından dengesini kaybederek düştü. Hızla aşağıya inerken bebeğini alt kata atarak kurtaran, kendisi ise asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan Bilal Akbulut, hastanede hayatını kaybetti

oğlunu kurtardı kendi öldü
HABERTURK.COM

Mustafa Uc'un haberine göre, 29 yaşındaki Bilal Akbulut, eşi ve 1.5 yaşındaki bebeği ile bir hafta önce Elazığ'daki depremde büyük can kaybının yaşandığı Sürsürü Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada daire bakmaya gitti. Binanın 5. katına çıkan Bilal Akbulut bebeği Kağan kucağındayken dengesini kaybederek boşluğa düştü.

OĞLUNU DÜŞERKEN ARA KATA ATTI

Oğlunu bir alt kata atarak kurtaran Bilal Akbulut ise asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Akbulut, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakıma alınan Akbulut, 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Akbulut'un cenazesi Harput Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1.5 yaşındaki Kağan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNŞAATTA ÖNLEM ALINMADI İDDASI

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilal Akbulut'un kayınbiraderi Burak Karabudak, "Eniştem ve ablam, Sürsürü Mahallesi'nde ev bakmaya gidiyor. 1. Kata bakıyorlar. Emlakçı diyor ki 5. katta ters tavan yapmışım, gelin oraya bakın. Ablam gitmek istemiyor. Bilal, kucağında çocukla yukarı çıkıyor. İnşaatta hiçbir önlem yok. Demir korkuluk, merdiven bile yok. Burada büyük sorumsuzluk var. Emlakçının hatası eniştemin canına mal oldu. Sorumlular hakkında dava açacağız" dedi.

EVİ DEPREMDE AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ

2 yıllık evli olan Bilal Akbulut'un en büyük hayalinin, ev sahibi olmak istediğini belirten Karabudak, "Bilal kirada oturuyordu. 6.8 büyüklüğündeki depremde oturduğu ev ağır hasar gördü. Bilal ve ablam bu süreçte ev almaya karar verdi. En büyük hayalleri ev sahibi olmaktı. Ne yazık ki hayaline kavuşamadı. Nasip olmadı. Çok üzgünüz" diye konuştu.

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