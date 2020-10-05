Olay yeri: İstanbul! Tokatlı tükürüklü maske kavgası!

İHA

İstanbul'da, Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sanayi Benzilik otobüs durağı yakınlarında insanı hayrete düşüren bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz yaşlı bir adam evine gitmek üzere ayakta yolculuk etmeye başladı. Yolculuk devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın, maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi.

TOKAT ATIP MASKESİNİ ÇIKARDI

İHA'da yer alan habere göre adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat atarak maskesini çıkarttı.

TOKATA TÜKÜRÜKLE KARŞILIK VERDİ

Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı.

KAVGA ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.