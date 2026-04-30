AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, kentin akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceği öngörülüyor.

AA'da yer alan habere göre il genelinde 4-5 gün süre ile etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeniyle halihazırda 16-19 derece aralığında seyreden sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde ise aralıklı sağanak, yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bugün öğle saatlerinde 18 derece olacağı tahmin edilen sıcaklığın, akşam 10 derece, gece ise 8 dereceye kadar düşeceği değerlendiriliyor. Kentte yarın havanın çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklıkların da 7-12 derece, 2 Mayıs Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklığın ise 6-14 derece olması bekleniyor.

Havanın 3 Mayıs Pazar günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 4 Mayıs Pazartesi günü ise çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacağı, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar 6-12, pazartesi 7-13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte, havanın 5 Mayıs Salı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 6 Mayıs Çarşamba ise parçalı ve az bulutlu olması, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının salı 8-13, çarşamba 8-18 derece olacağı öngörülüyor. ​​​​​​​